На Украине сообщили о массированном ударе по газовой инфраструктуре

Мосийчук сообщил о массированном ударе по газовой инфраструктуре у города Лубны

По газовой инфраструктуре в районе города Лубны Полтавской области был нанесен массированный удар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Он утверждает, что раздалось по меньшей мере 30 взрывов, атака идет на объекты ГТС.

Ранее Днепропетровск (украинское название — Днепр) попал под массированный удар. По его данным, атаке подверглись объекты украинских войск — по ним был нанесен удар дронами-камикадзе «Герань». После этого в городе прогремели взрывы и начались пожары.

