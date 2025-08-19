Бывший СССР
На Украине сообщили о массированном ударе по газовой инфраструктуре

Мосийчук сообщил о массированном ударе по газовой инфраструктуре у города Лубны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

По газовой инфраструктуре в районе города Лубны Полтавской области был нанесен массированный удар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Он утверждает, что раздалось по меньшей мере 30 взрывов, атака идет на объекты ГТС.

Ранее Днепропетровск (украинское название — Днепр) попал под массированный удар. По его данным, атаке подверглись объекты украинских войск — по ним был нанесен удар дронами-камикадзе «Герань». После этого в городе прогремели взрывы и начались пожары.

