ИКИ РАН: 19 августа на Землю обрушатся магнитные бури

Во вторник, 19 августа, на Землю обрушится магнитная буря. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По словам ученых, предстоящие геомагнитные возмущения будут умеренными по мощности, продлятся они один-два дня. Ранее они предупреждали о низкой вспышечной активности Солнца с признаками роста. Астрономы уточнили, что наблюдается постепенный рост скорости солнечного ветра, а также иных параметров межпланетной среды под влиянием на Землю корональной дыры.​

Ранее в этот же день стало известно, что на Солнце утром зафиксировали мощную вспышку класса М. За ней должны последовать магнитные бури. Предыдущая магнитная буря атаковала Землю 9 августа.