Мощная вспышка произошла на Солнце

ИКИ РАН: Мощная вспышка уровня М произошла на Солнце

Утром во вторник, 19 августа, мощная вспышка уровня М произошла на Солнце. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, пишет РИА Новости.

Явление зафиксировали в 07:39 по московскому времени. Уровень вспышки оценивают как М.1 — сильный.

Ранее ученые сообщили о новой корональной дыре на Солнце, которая должна вызвать на Земле магнитные бури среднего уровня во вторник, 19 августа. Геомагнитная обстановка в этот день окажется крайне нестабильной, предупредили специалисты.

Кроме того, в ночь со вторника на среду возможны полярные сияния — они будут заметны даже в европейской части России. Ученые ожидают, что предстоящие магнитные бури окажутся средними по силам, но более точные прогнозы получится сделать позже. Предыдущая магнитная буря обрушилась на Землю в субботу, 9 августа.