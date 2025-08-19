Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:58, 19 августа 2025Экономика

Мощная вспышка произошла на Солнце

ИКИ РАН: Мощная вспышка уровня М произошла на Солнце
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Alones / Shutterstock / Fotodom

Утром во вторник, 19 августа, мощная вспышка уровня М произошла на Солнце. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, пишет РИА Новости.

Явление зафиксировали в 07:39 по московскому времени. Уровень вспышки оценивают как М.1 — сильный.

Ранее ученые сообщили о новой корональной дыре на Солнце, которая должна вызвать на Земле магнитные бури среднего уровня во вторник, 19 августа. Геомагнитная обстановка в этот день окажется крайне нестабильной, предупредили специалисты.

Кроме того, в ночь со вторника на среду возможны полярные сияния — они будут заметны даже в европейской части России. Ученые ожидают, что предстоящие магнитные бури окажутся средними по силам, но более точные прогнозы получится сделать позже. Предыдущая магнитная буря обрушилась на Землю в субботу, 9 августа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это уже серьезно». Где может пройти встреча Путина и Зеленского и что о ней известно?

    Лавров увидел высокомерие Европы в украинском урегулировании

    Певица Валерия назвала тюнингованными старушками женщин с пластикой и плохой осанкой

    Раскрыты детали о донатах вернувшегося в Россию «короля кроссовок»

    В Госдуме предложили включить песню Кадышевой в школьную программу

    В Финляндии депутат покончил с собой в здании парламента

    Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» умер в возрасте 59 лет

    Лавров подтвердил приглашение Трампа в Россию

    На Украину вернули тела 1000 погибших

    Рада не смогла начать заседание из-за критиковавшей Сырского депутата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости