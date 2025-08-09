ИКИ РАН: На Земле началась магнитная буря

На Земле началась магнитная буря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Буре предшествовало вхождение планеты в зону действия корональной дыры примерно с 17 часов по московскому времени. На протяжении последующих шести часов на планете наблюдались непрерывные возмущения, которые к полуночи достигли красного уровня, рассказали ученые.

Уровень бури пока умеренный, поскольку ожидающиеся выбросы плазмы от Солнца еще не достигли Земли. В случае их прихода возможно значительное усиление возмущений.

Одну из последних магнитных бурь зафиксировали на Земле 23 июля. Она была уровня G1 — это минимальный балл, соответствующий колебаниям слабой силы, пояснили специалисты.

