Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:54, 9 августа 2025Наука и техника

На Земле началась магнитная буря

ИКИ РАН: На Земле началась магнитная буря
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

На Земле началась магнитная буря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Буре предшествовало вхождение планеты в зону действия корональной дыры примерно с 17 часов по московскому времени. На протяжении последующих шести часов на планете наблюдались непрерывные возмущения, которые к полуночи достигли красного уровня, рассказали ученые.

Уровень бури пока умеренный, поскольку ожидающиеся выбросы плазмы от Солнца еще не достигли Земли. В случае их прихода возможно значительное усиление возмущений.

Одну из последних магнитных бурь зафиксировали на Земле 23 июля. Она была уровня G1 — это минимальный балл, соответствующий колебаниям слабой силы, пояснили специалисты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал встречу с Путиным на Аляске и назвал дату

    Трампа пригласили приехать в Россию после встречи с Путиным на Аляске

    Стало известно о планах администрации Байдена выгнать из НХЛ Овечкина и других россиян

    Трамп высказался о шансе достичь мира на Украине

    Депутат Рады рассказал об истерике Зеленского

    В Кремле подтвердили встречу Путина и Трампа на Аляске

    Германия решила приостановить выдачу разрешений на поставки вооружений Израилю

    ВСУ попытались атаковать российский регион

    На Земле началась магнитная буря

    В США оценили перспективы мира на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости