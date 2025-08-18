Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:10, 18 августа 2025Экономика

Россиян предупредили о надвигающейся магнитной буре

ИКИ РАН: Магнитная буря обрушится на Землю 19 августа
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Во вторник, 19 августа, на Землю обрушится магнитная буря. Об этом предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Поводом для возмущения магнитосферы нашей планеты станет новая корональная дыра, которая растет на Солнце. По предварительны прогнозам ученых, пик ее воздействия на Землю придется на вторник — в этот день геомагнитная обстановка будет крайне нестабильной. «Расчеты показывают высокую вероятностью магнитных бурь, способных захватить также часть среды», — заявили в РАН.

Кроме того, в ночь со вторника на среду возможны полярные сияния — они будут заметны даже в европейской части России. Ученые ожидают, что предстоящие магнитные бури окажутся средними по силам, но более точные прогнозы получится сделать позже.

Предыдущая магнитная буря обрушилась на Землю в субботу, 9 августа. Буре предшествовало вхождение планеты в зону действия корональной дыры примерно с 17 часов по московскому времени. На протяжении последующих шести часов на планете наблюдались непрерывные возмущения, которые к полуночи достигли красного уровня, рассказали ученые. Возмущения магнитосферы продлились 30 часов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия вновь ударила по азербайджанской нефтебазе под Одессой. Пожар на ней продолжался всю ночь

    В России резко высказались о попытке Киева подорвать Крымский мост

    Москвичам рассказали о погоде в начале сентября

    В российском регионе сгорело кладбище

    Соединенным Штатам предсказали судьбу Греции и Аргентины

    В Киев приедет делегация США

    Россиян предупредили о надвигающейся магнитной буре

    Звезда «Секса в большом городе» призналась в безразличии к критике сериала

    Путин рассказал премьеру одной страны о переговорах с Трампом

    Apple откажется от iPhone 18

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости