Наследница самого богатого монарха оказалась на пороге смерти

Ухудшилось состояние наследницы короля Таиланда, которая три года провела в коме

Таиландской принцессе Баджракитиябхе Нарендире Дебьявати, которая уже три года провела в коме, диагностировали тяжелую инфекцию крови. Об этом сообщает Bloomberg.

46-летняя дочь короля Махи Вачиралонгкорна, самого богатого монарха в мире, находится без сознания после сердечного приступа в декабре 2022 года. Медики Королевской больницы Чулалонгкорн в Бангкоке используют аппараты искусственной поддержки почек и дыхания, чтобы сохранить наследнице престола жизнь. Недавно ее состояние ухудшилось — у принцессы началась инфекция крови, а кровяное давление стало опасно низким.

«Состояние принцессы остается тяжелым, ей вводят препараты для повышения давления и антибиотики», — говорится в заявлении королевского двора. Это уже второе медицинское объявление о здоровье принцессы за неделю, что свидетельствует о сложности ситуации: наследница престола оказалась на пороге смерти.

Баджракитиябха считалась потенциальной преемницей престола, что сделало бы ее первой женщиной-монархом в истории Таиланда. Выпускница юридического факультета Корнеллского университета, она работала дипломатом в Австрии, занимала должности в структурах ООН и имела звание генерала в королевской службе безопасности.

По всей стране размещены портреты принцессы с пожеланиями скорейшего выздоровления. Король Вачиралонгкорн, взошедший на престол в 2016 году, до сих пор не назначил официального наследника. Медики продолжают круглосуточно наблюдать за состоянием пациентки.

В 2024 году опальный сын короля Таиланда, 42-летний Вачаресорн Виватаравонг, проживший в изгнании более 20 лет, объявил о возвращении страну на фоне кризиса престолонаследия. Он вырос вдали от родины и работал юристом в США. В 2023 году он впервые нанес визит в Таиланд, затем вернулся в США, и теперь вновь приехал в страну. В интервью местной прессе Вачаресорн заявил, что на этот раз намерен остаться в Таиланде насовсем.