Назван лучший бык России

Бык из Пермского края стал лучшим в России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: H R. Davies / Shutterstock / Fotodom

На Всероссийском форуме «Мясное скотоводство 2025 — Перезагрузка», прошедшем в Ленинградской области, назвали победителя в номинации «Лучший бык 2024 года рождения породы герефорд». Об этом сообщает «КП — Пермь».

ООО «Красотинское» из Березовского округа Пермского края представило на конкурс трех быков герефордской породы. Экспертов покорил годовалый бык Демьян с широкими массивными ребрами, широкой задней частью и крупным размером.

Ранее сообщалось, что в Костромском зоопарке прошла сезонная стрижка овец — его пушистым обитательницам сделали новые прически. В пресс-службе зоопарка отметили, что несвоевременная стрижка может привести к перегреву животного. Кроме того, лишняя шерсть после линьки создает дополнительную нагрузку на овцу и мешает ей свободно двигаться.

    Все новости