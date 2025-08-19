Назван лучший бык России

Бык из Пермского края стал лучшим в России

На Всероссийском форуме «Мясное скотоводство 2025 — Перезагрузка», прошедшем в Ленинградской области, назвали победителя в номинации «Лучший бык 2024 года рождения породы герефорд». Об этом сообщает «КП — Пермь».

ООО «Красотинское» из Березовского округа Пермского края представило на конкурс трех быков герефордской породы. Экспертов покорил годовалый бык Демьян с широкими массивными ребрами, широкой задней частью и крупным размером.

