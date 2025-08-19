Названа главная цель Зеленского на переговорах с Трампом

Американист Дубравский: Зеленский уговаривал Трампа дать Украине гарантии от США

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, не ставил целью переубедить американского лидера Дональда Трампа насчет его подходов к миру, но при этом пытался уговорить его предоставить стране гарантии со стороны США. Об этом «Ленте.ру» заявил политический аналитик и американист, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский.

По его словам, пока Соединенные Штаты не заинтересованы в таких обещаниях и пытаются переложить издержки от заключения мирного соглашения на Европу. Впрочем, эксперт считает, что в ближайшем будущем эта позиция может измениться.

«Получилось у него или нет [убедить Трампа], пока непонятно. Но Европа все также продолжает настаивать на американских гарантиях, а еще лучше — военном контингенте», — сказал Дубравский.

При этом американист предположил, что одним из практических итогов переговоров может стать частичное прекращение огня — в воздухе и на море. На этом настаивали европейские страны, однако как отреагирует на такое предложение Россия, неизвестно.

«Полагаю, в этом вопросе США могут убедить российскую сторону. То же самое касается и гарантий безопасности», — добавил эксперт.

Переговоры между Трампом и Зеленским насчет условий урегулирования украинского кризиса прошли в понедельник, 18 августа. После встречи американский лидер заявил о готовности Европы и США обеспечить Украине «максимальную безопасность», а также объявил, что Украина согласилась обсуждать вопрос обмена территорий.