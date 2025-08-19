Названы две проверенные практики обретения уверенности в себе

Психолог Игнатьева: Смещение фокуса на достижения поможет стать увереннее в себе

Внутренняя опора — тот стержень, который позволяет человеку чувствовать себя уверенно в любых жизненных обстоятельствах, заявила психоаналитический психотерапевт, психолог сервиса «Ясно» Мария Игнатьева. Две проверенные практики, которые помогут стать увереннее в себе, она назвала «Ленте.ру».

Прежде всего Игнатьева рекомендовала научиться смещать фокус с неудач на достижения. Провалы всегда запоминаются ярче успехов, но такой подход разрушителен для самооценки и ментального здоровья в целом. Вместо самобичевания правильнее будет сфокусироваться на промежуточных достижениях. «Заведите привычку в конце каждого дня записывать три вещи, которые у вас получились. Это могут быть совсем простые дела: приготовили завтрак вместо покупки фастфуда, поддержали коллегу добрым словом, дочитали главу книги. Постепенно мозг перестроится с режима поиска недостатков на режим фиксации успехов», — посоветовала психолог.

Также, по ее словам, обретению уверенности способствует техника «Взгляд на себя глазами близких». Для ее выполнения надо обратиться к близким друзьям и родственникам с простым вопросом: «Что тебе больше всего нравится во мне?» Их ответы, как отметила Игнатьева, могут удивить: может выясниться, что окружающие ценят в человеке совсем не то, что он считает своими достоинствами, и не замечают тех недостатков, которые он в себе критикует. Ответы близких она посоветовала записать и перечитывать в моменты неуверенности в себе.

