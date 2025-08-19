Желающих развивать энергетику на Дальнем Востоке не нашлось

«Ъ»: На конкурс по развитию энергетики на Дальнем Востоке не нашли участников

На конкурс по строительству новой генерации (КОМ НГ) в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока, которая должна была закрыть прогнозируемый дефицит энергии в российском регионе, не поступило ни одной заявки, и его признали несостоявшимся. Об этом со ссылкой на сообщение «Системного оператора», исполняющего диспетчерские функции, пишет «Коммерсантъ».

Потенциальными участниками конкурса считались Сибирская генерирующая компания (СГК), «Алроса» и «РусГидро». В последней указали на отсутствие свободных средств для нового строительства, потому что объем текущей инвестпрограммы превышает триллион рублей. Две других компании своего комментария не предоставили.

В Минэнерго указали, что в качестве потенциальных инвесторов рассматриваются только те подрядчики, что уже присутствуют в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим объяснил, что, скорее всего, экономические параметры, утвержденные правительством, показались компаниям неадекватными. Речь идет о капитальных затратах на само строительство, уровнях риска и предложенных нормах доходности.

В связи с этим, полагает эксперт, власти могут директивно назначить ответственного за строительство. С возможностью такого развития событий согласны и в «Совете рынка».

Ранее сообщалось, что экспорт электроэнергии из России в Китай по итогам первой половины 2025 года рухнул на 60 процентов, до 200 миллионов киловатт-часов, что стало историческим минимумом. В 2010-2020 годах в среднем Россия поставляла в КНР три миллиарда киловатт-часов в год. Основной причиной такой динамики стали проблемы с выработкой.

Ранее глава Минэнерго Сергей Цивилев указал, что ситуация с выработкой электроэнергии на Дальнем Востоке только иллюстрирует общее положение дел. По его словам, энергетика сталкивается с хроническим недостатком финансирования, а советские резервы, на которых все держалось, уже исчерпаны.