03:40, 19 августа 2025Россия

Обломки БПЛА упали на больницу в российском городе

Бочаров: Обломки БПЛА упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на больницу и территорию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Волгограде, возникли возгорания. Об этом в Telegram сообщила администрация Волгоградской области со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

Глава региона сообщил, что силами Минобороны отражается массированная атака БПЛА на территорию области. На юге Волгограда в результате падения обломков возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы, а также на территории НПЗ.

На месте работают пожарные. По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил Бочаров.

Ранее удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) травмировал жителя Белгородской области. Мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму, множественные осколочные ранения головы, грудной клетки, живота, ног и правой руки. Он был доставлен в Грайворонскую больницу.

