Обувающему российских звезд блогеру избрали меру пресечения

В Москве суд избрал меру пресечения блогеру и бизнесмену Никите Ефремову

В Москве суд избрал меру пресечения блогеру и основателю бренда Nikita Efremov» Никите Ефремову. Об этом «Ленте.ру» рассказали в судах общей юрисдикции столицы.

Обувающий российских звезд блогер будет под запретом определенных действий. Он проходит обвиняемым по статье 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»).

На кадрах из зала суда видно, что часть головы Ефремова заклеена пластырем. Где мужчина получил травму, неизвестно.

О задержании основателя популярного бренда в аэропорту Шереметьево стало известно ранее. Ефремова обвиняют в финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).