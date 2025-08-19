Одна страна назначила нового посла в России

Заместителем генерального директора и руководителя Департамента Ближнего Востока министерства иностранных дел Израиля Одед Йосеф станет новым послом страны в России. Об этом сообщает пресс-служба израильского МИД.
«Комиссия по назначениям глав зарубежных дипломатических представительств во главе с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром приняла решение назначить Одеда Йосефа новым послом страны в России», — отмечается в публикации.
В пресс-службе внешнеполитического ведомства уточнили, что назначение Йосефа на новую должность будет «уже в скором времени» будет представлено на утверждение правительства. Дополнительно сообщается, что дипломат был послом Израиля в Кении и работал в израильских диппредставительствах в таких городах, как Москва, Вашингтон и Сингапур.
21 июля стало известно, что израильский посол Симона Гальперин досрочно завершит миссию в России из-за нового назначения. Отмечается, что она возглавит европейский департамент МИД Израиля. Дипломат покинет Москву в октябре.