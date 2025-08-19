Мир
13:15, 19 августа 2025

Одна страна назначила нового посла в России

Одед Йосеф назначен новым послом Израиля в России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Joshua A. Bickel / AP

Заместителем генерального директора и руководителя Департамента Ближнего Востока министерства иностранных дел Израиля Одед Йосеф станет новым послом страны в России. Об этом сообщает пресс-служба израильского МИД.

«Комиссия по назначениям глав зарубежных дипломатических представительств во главе с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром приняла решение назначить Одеда Йосефа новым послом страны в России», — отмечается в публикации.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства уточнили, что назначение Йосефа на новую должность будет «уже в скором времени» будет представлено на утверждение правительства. Дополнительно сообщается, что дипломат был послом Израиля в Кении и работал в израильских диппредставительствах в таких городах, как Москва, Вашингтон и Сингапур.

21 июля стало известно, что израильский посол Симона Гальперин досрочно завершит миссию в России из-за нового назначения. Отмечается, что она возглавит европейский департамент МИД Израиля. Дипломат покинет Москву в октябре.

