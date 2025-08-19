Оправдывающий нападение на «Крокус» мигрант планировал теракт в российском городе

В Удмуртии ФСБ задержала иностранца, планировавшего поджечь ж/д состав

В Удмуртии сотрудники ФСБ задержали уроженца Центральной Азии, который планировал поджечь железнодорожный состав. Об этом пишет ТАСС.

В отношении мигранта возбудили уголовное дело по статьям 30, 205 УК РФ («Приготовление к теракту»). У него изъяли компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств, а также телефон, в котором были схемы расположения объектов в районе планируемого теракта и переписки с членами международных террористических организаций.

Правоохранители также выяснили, что задержанный оправдывал нападение на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл».

Ранее на Кубани ФСБ задержала исламиста, планировавшего теракт в общежитии нефтезавода.