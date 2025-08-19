Певица IOWA раскрыла еще один свой талант

Певица IOWA отпраздновала день рождения выставкой творческих работ

Певица Екатерина Иванчикова, известная как IOWA, отпраздновала день рождения выставкой творческих работ и картин. Подробности мероприятия раскрыл «Пятый канал».

Артистка представила публике костюмы, которые неоднократно становились предметом горячих обсуждений. «И я поняла в этом году, что я хочу сделать выставку, где я покажу все костюмы, свои картины, там будет много инсталляций», — рассказала она.

При этом певица подчеркнула, что не стремится быть понятой всеми людьми: она лишь делает то, что по-настоящему хочет, и в этом находит счастье. По словам Иванчиковой, благодаря художественным навыкам она может испытать спектр новых ощущений и выйти за установленные границы нормальности.

«И тогда ты решаешь себя выражать, писать картины, делать то, что у тебя внутри, выражать это через руки, потому что тело знает больше, чем голова. Чем больше ты рисуешь, чем больше ты делаешь своими руками, тем больше ты удивляешься оттого, сколько у тебя внутри, и как ты рамируешь себя и пытаешься быть нормальным», — заключила она.

На выставке нестандартных работ представлены и картины, которые звезда писала вместе с сыном.

В июне наряд певицы IOWA на концерте в День защиты детей вызвал споры в сети. Исполнительница вышла на сцену в облегающем комбинезоне, который был оформлен полосами черных и телесных цветов.