Использованное оружие для удара по НПЗ в Кременчуге раскрыли

SHOT: Удар по Кременчугскому НПЗ был нанесен X-101, Искандерами и Геранями

Удар Вооруженных сил (ВС) России по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) был нанесен ракетами X-101, «Искандерами» и дронами «Герань». Об этом сообщает SHOT в своем Telegram-канале.

«ВС РФ нанесли очередной удар по Кременчугскому НПЗ. По данным SHOT, по нему отработали двумя ракетами Х-101, четырьмя "Искандерами" и "Геранями"», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на попавшем под удар НПЗ Кременчуге перерабатывалось азербайджанское топливо Azeri Light. Предприятие является крупнейшим на территории Украины.

До этого ночью, 18 августа Российская армия нанесла удар по объекту топливно-энергетической инфраструктуры, который располагается в Одессе. Позже уточнялось, что речь идет об ударе по нефтебазе азербайджанской компании.