Стали известны подробности удара по Кременчугу

Военкор Руденко: ВС России нанесли удар по НПЗ в Кременчуге

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Кременчуге, где перерабатывалось азербайджанское топливо Azeri Light. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военкор Андрей Руденко.

«В Кременчуге горит азербайджанская низкосернистая Azeri Light на местном НПЗ. Работали крылатые, Искандеры, Герани», — написал военкор.

Он добавил, что удар был нанесен и по газокомпрессорной станции Лубенского линейного производственного управления магистральных газопроводов в Полтавской области.

Удары по Кременчугскому НПЗ, который, как сообщалось, является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием на территории Украины, наносились и 15 июня.