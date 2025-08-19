Политолог Шпетле: Трамп показал, что не рад усилиям ЕС помешать мирным усилиям

Президент США Дональд Трамп, не приняв сразу делегацию из Европейского союза (ЕС), показал, что не рад усилиям европейский хедеров помешать усилиям по мирному урегулированию конфликта на Украине. Отношение хозяина Белого дома к делегации из ЕС раскрыл венгерский политолог Георг Шпетле в беседе с РИА Новости.

«Он считает, что они усложняют его работу, затрудняют достижение мира, и в этом он абсолютно прав. Показательно, что в Вашингтоне их сначала принимал только глава аппарата президента, а не сам президент. Это показывает, что он на самом деле не рад гостям, он пустил их на "вечеринку", хотя и не приглашал», — подчеркнул Шпетле.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский подвержен влиянию европейских лидеров, которые не хотят завершения конфликта и все еще рассчитывают «ослабить Россию».

Ранее сообщалось, что Трамп прервал встречу с Зеленским и лидерами ЕС ради звонка Путину. 18 августа он провел переговоры с украинским лидером, беседа в закрытом формате длилась не более часа. Затем политики сразу перешли к обсуждению вопросов по миру на Украине с главами европейских стран.