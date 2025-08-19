Ценности
06:30, 19 августа 2025

Популярная модель случайно оголила грудь

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @brooksnader

Популярная американская модель и актриса Брукс Нейдер случайно оголила грудь и посмеялась над инцидентом в соцсетях. Снимок опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица поделилась кадрами с отдыха в Италии. Знаменитость позировала на яхте в мини-платье белого цвета, глубокое декольте которого случайно продемонстрировало ее бюст. Телезвезда прикрыла соски эмодзи в виде звезд и поделилась видео вопреки конфузу.

В июле Брукс Нейдер показала кровь на юбке и сорвала аплодисменты.

