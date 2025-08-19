Появились подробности об избиении члена «Русской общины» толпой мигрантов под Москвой

«Русская Община»: Избитый мигрантами в Щелкове футболист в критическом состоянии

Футболист и член «Русской общины», избитый толпой мигрантов в подмосковном Щелкове, находится в критическом состоянии. Подробности о произошедшем появились в Telegram-канале организации.

Ранее в сети появилось видео, на котором группа приезжих жестоко избивает члена «Русской общины». На кадрах видно, что в ходе ссоры на россиянина сначала набрасывается один из оппонентов, после чего удары начинают наносить еще несколько человек.

Как пояснила организация, конфликт произошел 18 августа после футбольного матча между командами «Русская община» и «Дизель». Из-за чего конкретно началась перепалка, не уточняется. В посте утверждается, что ее участники собирались решить разногласия один на один, однако затем мигранты толпой напали на спортсмена и жестоко избивали, даже когда тот упал и потерял сознание.

«Сейчас наш пострадавший братец находится в стационаре в критическом состоянии с множественными переломами, разрывом гортани, открытым переломом черепа и гематомой головного мозга», — рассказали в «Русской общине».

Ее представители подчеркнули, что члены организации совместно с полицейскими искали нападавших на территории нескольких регионов. В результате были задержаны около десяти человек. При этом двоих подозреваемых вскоре отпустили. В «Русской общине» призвали компетентные органы проверить, насколько это обосновано.

В июле в Чебоксарах мигранты толпой избили горожан во дворе дома на улице Челомея. Когда к месту потасовки прибыли полицейские, нападавшие скрылись. Инцидент попал на камеру наблюдения.