Под Москвой мигранты жестоко избили футболиста и попали на видео

В Щелково мигранты избили футболиста, мужчина в больнице с разрывом гортани

В подмосковном Щелково мигранты жестоко избили футболиста из любительского клуба, в результате мужчина оказался в больнице с разрывом гортани, открытым переломом черепа и множественными травмами. Нападение иностранцев попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На представленном ролике видно, как группа мигрантов выясняет отношения на повышенных тонах с россиянином. Затем один из оппонентов набрасывается с кулаками на мужчину. Следом удары спортсмену начинают наносить другие иностранцы.

Как пишет «Многонационал», после стычки с приезжими житель Подмосковья был доставлен в больницу в критическом состоянии. За его жизнь борются врачи.

Сотрудники правоохранительных органов пока ситуацию не комментировали.

