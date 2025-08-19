Россия
09:37, 19 августа 2025Россия

Под Москвой мигранты жестоко избили футболиста и попали на видео

В Щелково мигранты избили футболиста, мужчина в больнице с разрывом гортани
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В подмосковном Щелково мигранты жестоко избили футболиста из любительского клуба, в результате мужчина оказался в больнице с разрывом гортани, открытым переломом черепа и множественными травмами. Нападение иностранцев попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На представленном ролике видно, как группа мигрантов выясняет отношения на повышенных тонах с россиянином. Затем один из оппонентов набрасывается с кулаками на мужчину. Следом удары спортсмену начинают наносить другие иностранцы.

Как пишет «Многонационал», после стычки с приезжими житель Подмосковья был доставлен в больницу в критическом состоянии. За его жизнь борются врачи.

Сотрудники правоохранительных органов пока ситуацию не комментировали.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах мигранты толпой напали на жителей и избили их.

