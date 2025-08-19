Появилось видео уничтожения «Бабы-яги» из стрелкового оружия в российском регионе

Гладков показал видео уничтожения «Бабы-яги» из стрелкового оружия под Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал видео с моментом уничтожения дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-яга». Ролик опубликован в его Telegram-канале.

«Ночью бойцами "Орлана" в Шебекинском округе сбита еще одна вражеская "Баба-яга". Спасибо за службу!» — подписал видео глава региона.

На представленном ролике, снятом от первого лица, видно, как солдат стреляет по беспилотнику из автомата. Затем кадры объективного контроля подтверждают уничтожение цели.

В этот же день стало известно, что ВСУ ударили по церкви в Белгородской области. Атаке подвергся храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Новая Таволжанка. В результате атаки пострадала мирная жительница.