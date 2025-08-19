Силовые структуры
Появилось видео задержания готовившего поджог и оправдывавшего теракт в «Крокусе» мигранта

ФСБ показала видео задержания в Удмуртии готовившего поджог мигранта
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео задержания уроженца Центральной Азии, готовившего поджог железнодорожного состава в Удмуртии. Кадры опубликовало РИА Новости в Telegram-канале.

Мигранта задержали в городе Глазове. По данным ФСБ, он является сторонником запрещенной в РФ террористической организации. Мужчина планировал совершить террористический акт — поджечь поезд.

Известно, что выходец страны Центрально-Азиатского региона оправдывал в социальных сетях и мессенджере Telegram теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Следователи регионального управления ведомства возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет) УК РФ.

