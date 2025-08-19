Экономика
17:35, 19 августа 2025Экономика

Предсказаны цены на цветы перед 1 сентября

Экономист Бодрова: Средняя цена букета к 1 сентября составит 500-900 рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

К 1 сентября 2025 года средняя цена небольшого букета составит около 500-900 рублей. Об этом заявила экономист Анна Бодрова. Ее процитировало «Лайф».

Эксперт подчеркнула, что в данном случае речь идет о самом базовом минимуме, который не предполагает ни пышной обертки, ни экзотического наполнения. Относительно прошлого года такой набор из пяти-семи роз или хризантем вырастет в цене на 15-25 процентов. В сентябре 2024 года россияне платили за такой букет от 400 до 720 рублей.

Сильнее всего стоимость букетов вырастет в Москве, где верхняя граница поднялась с 720 до 900 рублей. В регионах динамика не такая серьезная — с 400 до 500 рублей.

Опрос, проведенный в начале года, показал, что большая часть граждан РФ не перестанут покупать цветы, даже если те серьезно подорожают. Впрочем, значительная часть населения согласны уменьшить количество цветов в букете. Самые крупные траты на цветы приходятся на дни юбилеев и свадеб, когда за цветы платят в среднем 3040 рублей.

