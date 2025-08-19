Преображение Господне в 2025 году: суть, история и традиции, что можно и нельзя делать

Православные в России отмечают Преображение Господне

Сегодня, 19 августа, в России отмечают православный праздник — Преображение Господне. Он считается одним из 12 главнейших церковных торжеств наряду с Рождеством, Крещением и другими. «Лента.ру» рассказывает, как принято отмечать Преображение Господне и как праздник связан с Яблочным Спасом.

Дата

Ежегодно Преображение Господне приходится на один и тот же день — этот праздник непереходящий, то есть имеет закрепленную дату, независящую от даты Пасхи.

Преображение Господне ежегодно отмечают 19 августа. В 2025 году оно выпало на вторник

Преображение относится к двунадесятым праздникам — 12 важнейшим торжествам, посвященным событиям из земной жизни Иисуса Христа и Девы Марии.

Фото: Надежда Чичерова / РИА Новости

Суть праздника

Описание в Евангелие

Преображение Господне посвящено событиям, упомянутым сразу в трех версиях Евангелия:

от Матфея;

от Луки;

от Марка.

Во всех этих источниках повествуется, что Иисус отправился с тремя апостолами — Петром, Иаковом и Иоанном — на гору Фавор за 40 дней до распятия. Там во время молитвы у Спасителя изменилось лицо, а одежда так ярко засияла, что апостолы не могли смотреть на него. Рядом с Иисусом появилось два человека: оказалось, что это великие пророки, о которых говорилось в Ветхом Завете, — Моисей и Илья. Они беседовали со Спасителем о его исходе в Иерусалим.

Это и называют преображением Христа — изменение его облика и одежды, а также появление пророков

Преображение Господне Фото: Public domain / Wikipedia

Евангелие от Луки рассказывает, что в момент преображения в небе появилось облако и накрыло тенью апостолов. Раздался голос: «Это есть Сын Мой избранный, Его слушайте!» Ученики сохранили все произошедшее в тайне. Причем в Евангелие от Марка уточняется: сам Иисус попросил апостолов ничего не говорить о произошедшем до момента, пока «Сын Человеческий не встанет из гроба».

Почему Преображение Господне празднуют именно 19 августа Согласно трем Евангелиям, Преображение Господне произошло ровно за 40 дней до распятия на Голгофе. Если следовать этому описанию, праздник нужно отмечать за полгода до даты, на которую он выпадает сейчас — в марте или даже в феврале. Однако Преображение Господне празднуют 19 августа, то есть в конце сезона сбора урожая. Раньше в это время отмечали языческие торжества, связанные с окончанием лета и началом осени. С приходом церкви новые праздники стали постепенно сменять дохристианские. Например, в Древнем Риме на конец августа выпадали вакханалии. Так называли празднества, посвященные богу виноделия Вакху. Чтобы прекратить разгул, пьянство и разврат, церковь установила на те же даты христианский праздник Преображения Господня. И тогда верующие стали молиться в торжество и благодарить Господа за урожай. Из Византии традиция пришла в Древнюю Русь. У нас в конце августа тоже было принято отмечать праздник сбора урожая. Традиция сохранилась и слилась с торжеством из церковного календаря. 19 августа в России празднуют Яблочный Спас.

Смысл

С точки зрения богословия, смысл праздника Преображения Господня можно истолковать так: до событий на горе Фавор все окружающие, в том числе и апостолы, считали Иисуса обычным смертным человеком, хотя и царем-воителем. Поэтому Спаситель немного приоткрыл ученикам тайну будущего и своей истинной сути — показал, что он на самом деле Сын Божий.

Еще один смысл произошедшего — предупреждение апостолов о том, что скоро Иисус переживет множество страданий, но не стоит воспринимать их как поражение. Наоборот, это победа, после которой наступит Воскресение. И ученики осознали, что перед ними не просто человек, а Сын Божий, которому подчиняются жизнь и смерть.

Фото: Николай Михальченко / ТАСС

Для верующих этот праздник может иметь еще и такой смысл: несмотря на все жизненные трудности, следует сохранять радость. И уметь преобразить себя, как это сделал Спаситель, то есть встать на путь следования заповедям.

Как выглядят иконы, посвященные Преображению Господнему На иконах в честь праздника обычно изображают самого Иисуса Христа в ярком свете (то самое свечение с горы Фавор), с двух сторон от него пророки Моисей и Илия. Причем у первого в руках доски с заповедями — «Скрижали завета». У ног Спасителя и пророков находятся апостолы Иоанн, Иаков и Петр, которые склонили головы, так как не могли смотреть на свет, исходящий от Иисуса.

Традиции Преображения

Главное богослужение, посвященное Преображению Господню, проходит на горе Фавор, где случились все события этого дня из Евангелия. Ранее там стоял храм, но до наших дней он не сохранился. В начале XX века на вершине Фавора возвели базилику Преображения Господня, где и проходит праздничная служба.

Фавор или Ермон? В некоторых источниках сказано, что Преображение Господне произошло не на Фаворе, как считалось ранее, а на другой горе — Ермоне. Она более высокая и уединенная, к тому же расположена севернее первой. Фавор же уже во времена, описанные в Евангелии, был достаточно густо заселен, а значит, там оставалось мало мест для уединения и молитвы.

В русских православных церквях также проходят праздничные службы, а еще — Всенощное бдение, то есть богослужение, продолжающееся от заката до рассвета. Днем в храмах проводят божественную литургию, после чего верующие могут причаститься и исповедоваться.

В молитвах на праздник принято просить укрепления божественным светом всех верующих, чтобы они могли испытывать радость и благодать вопреки невзгодам и печалям

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Еще один важный момент — праздник выпадает на Успенский пост, который длится с 14 по 27 августа, его даты не меняются. Это значит, что верующие должны соблюдать строгие ограничения в пище. Но в честь праздника 19 августа им можно есть рыбу.

Есть и другие предписания, действующие в день Преображения Господня:

не следует заниматься тяжелым физическим трудом;

нельзя делать домашние дела;

под запретом масштабные празднования и алкогольные напитки;

не следует ссориться с окружающими и проявлять негатив.

В честь праздника верующим разрешено выпить бокал вина после обеда

Яблочный Спас

На Преображение Господне выпадает народный праздник, пришедший из языческих времен, — Яблочный Спас. Постепенно он слился с православным торжеством: теперь 19 августа принято освящать яблоки и другие фрукты в церквях. А после — угощать ими всех желающих: родных, друзей, нуждающихся и незнакомцев.

Верующие в праздник Преображения Господня в соборе Покрова Пресвятой Богородицы Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В некоторых регионах России на Яблочный Спас устраивали столования: на улицу перед храмами выносили большие столы, куда ставили квас, яблоки и сладкую выпечку. Угоститься блюдами и напитками мог любой.

Также по погоде на Яблочный Спас раньше определяли, каким будет следующий год. Если день выдался хорошим и теплым, то и следующие месяцы будут такие. Если же, наоборот, дожди и ветер, то ждать нужно холодов.