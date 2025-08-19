Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:55, 19 августа 2025Россия

Путин потребовал «личного внимания» к семьям бойцов СВО

Путин потребовал от главы Коми Гольдштейна уделять внимание семьям бойцов СВО
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин потребовал от временно исполняющего обязанности главы Коми Ростислава Гольдштейна уделять «личное внимание» семьям бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил на встрече с губернатором, ее расшифровка опубликована на сайте Кремля.

«О семьях не забывайте заботиться. Самое большое внимание, личное внимание должно быть этому уделено», — обратился Путин к руководителю республики.

Гольдштейн рассказал, что в Коми проживают более семи тысяч семей военнослужащих, которые принимают участие в СВО. Тем, у кого есть маленькие дети, власти выплачивают компенсации за детские сады. Помимо этого, семьям военных закрывают расходы на отдых, лечение и твердое топливо, их также освобождают от уплаты транспортного налога.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пообещал Украине много земли

    Скорая помощь приняла за пьяных семью отравившихся россиян

    Трамп высказался о возвращении Крыма Украине

    Известного российского певца заподозрили в изменах жене-телеведущей

    Трамп захотел бороться с ветряными мельницами

    Трамп захотел в рай

    Появились подробности о похоронах не вернувшегося с СВО родного брата Милонова

    В Госдуме связали костюм Зеленского с «умасливанием» Трампа

    Россиянин попытался заменить домофон и лишился миллионов рублей

    Трамп рассказал о теплых отношениях с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости