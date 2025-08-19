Путин потребовал «личного внимания» к семьям бойцов СВО

Путин потребовал от главы Коми Гольдштейна уделять внимание семьям бойцов СВО

Президент России Владимир Путин потребовал от временно исполняющего обязанности главы Коми Ростислава Гольдштейна уделять «личное внимание» семьям бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил на встрече с губернатором, ее расшифровка опубликована на сайте Кремля.

«О семьях не забывайте заботиться. Самое большое внимание, личное внимание должно быть этому уделено», — обратился Путин к руководителю республики.

Гольдштейн рассказал, что в Коми проживают более семи тысяч семей военнослужащих, которые принимают участие в СВО. Тем, у кого есть маленькие дети, власти выплачивают компенсации за детские сады. Помимо этого, семьям военных закрывают расходы на отдых, лечение и твердое топливо, их также освобождают от уплаты транспортного налога.