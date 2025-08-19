Мир
Раскрыт план Европы и США по предоставлению Украине гарантий безопасности

Bloomberg: США и ЕС немедленно начнут работу по гарантиям безопасности Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Drago / Reuters

США и входящие в Европейский союз (ЕС) страны из «коалиции желающих», немедленно начнут работу над предсоставлением Украине гарантий безопасности. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

«Американские и европейские официальные лица немедленно начнут работу над предоставлением Украине (...) гарантий безопасности», — пишет издание, отмечая, что это «откроет путь» к предстоящей встрече президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

По имеющимся данным, гарантии безопасности предполагают участие «многонациональных сил».

Ранее европейские чиновники перечислили возможные гарантии безопасности для Украины.

