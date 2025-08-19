Раскрыты подробности о совершившем посадку с отвалившимся колесом российском самолете

Росавиация: Совершившим внештатную посадку самолетом DA40 управляли курсанты

Самолетом DA40, совершившим внештатную посадку с отвалившимся колесом в Ульяновской области, управляли курсанты четвертого курса Ульяновского института гражданской авиации. Подробности об одномоторном воздушном судне раскрыл официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram.

Уточняется, что функции командира воздушного судна выполнял Владислав Шевченко, а второго пилота — Владислав Губанов. У обоих молодых людей — по 60 часов налета.

Кореняко уточнил, что пилоты действовали по инструкции для аварийных ситуаций. Они выполнили процедуру по выработке топлива в зоне ожидания в районе поселка Красный Гуляй. Воздушное судно благополучно село без колеса передней опоры, экипаж не пострадал.

Действующий пилот гражданской авиации и начальник Управления летной эксплуатации Росавиации Владимир Израилев отметил, что уровень подготовки курсантов позволил им в нештатной ситуации действовать грамотно. «Выполнена безупречная посадка без повреждения планера самолета», — добавил он.

Информация о том, что самолет с отвалившимся колесом кружит над поселком в России, появилась вечером во вторник, 19 августа. Учебный борт DA42 лишился колеса во время тренировочного полета.