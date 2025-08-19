Россия
12:10, 19 августа 2025Россия

Россия нанесла групповой удар по украинскому НПЗ

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valery Melnikov / Reuters

Российские войска нанесли групповой удар по украинскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ). Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне проведения спецоперации.

Удар был нанесен в ночь на 19 августа высокоточным оружием, подчеркнули в военном ведомстве. Там указали, что НПЗ снабжал топливом украинскую группировку.

Цель атаки была достигнута, все назначенные объекты — поражены, резюмировали в министерстве.

Ранее Минобороны отчиталось о переходе под российский контроль населенного пункта Вороное Днепропетровской области. Его удалось занять военнослужащим группировки войск «Восток».

