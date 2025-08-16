Россия
12:28, 16 августа 2025Россия

Российские войска заняли населенный пункт в Днепропетровской области

Минобороны России заявило о контроле над селом Вороное Днепропетровской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска взяли под свой контроль Вороное в Днепропетровской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения российской группировки войск «Восток». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Диброва, Ивановка, Левадное, Новониколаевка, Орестополь Днепропетровской области, Новодаровка Запорожской области и Камышеваха Донецкой народной республики.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки более 215 военных, 11 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и боевую бронемашину.

В ходе брифинга оборонное ведомство также отчиталось о контроле над селом Колодези, которое заняли подразделения группировки «Запад».

Ранее президент России Владимир Путин поговоркой ответил о продвижении Российской армии в зоне СВО. «Там, где ступает нога русского солдата, — то наше», — сказал он, назвав это старинным правилом. При этом глава государства подчеркнул, что наступление идет во всем направлениям.

