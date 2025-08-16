Минобороны России заявило о взятии под контроль села Колодези в ДНР

Российская армия взяла под свой контроль Колодези Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения российской группировки войск «Запад». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Купянск, Осиново, Песчаное, Петропавловка Харьковской области, а также Карповка, Шандриголово и Среднее ДНР.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки до 230 бойцов, 14 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы, три артиллерийских орудия, боевую бронемашину «Новатор» и бронеавтомобиль Mastiff. Уничтожены четыре склада боеприпасов.

В ходе брифинга оборонное ведомство также отчиталось о контроле над селом Вороное Днепропетровской области, которое заняли подразделения группировки «Восток».

Ранее военный эксперт Алексей Живов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что ключевой задачей российских войск в зоне СВО в данный момент является взятие под контроль Красноармейска (украинское название — Покровск). По его мнению, это сильно ударит по позициям ВСУ в Донбассе и позволит прервать логистику украинских войск в регионе.

