Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:25, 16 августа 2025Россия

Армия России заняла населенный пункт под Донецком

Минобороны России заявило о взятии под контроль села Колодези в ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия взяла под свой контроль Колодези Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения российской группировки войск «Запад». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Купянск, Осиново, Песчаное, Петропавловка Харьковской области, а также Карповка, Шандриголово и Среднее ДНР.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки до 230 бойцов, 14 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы, три артиллерийских орудия, боевую бронемашину «Новатор» и бронеавтомобиль Mastiff. Уничтожены четыре склада боеприпасов.

В ходе брифинга оборонное ведомство также отчиталось о контроле над селом Вороное Днепропетровской области, которое заняли подразделения группировки «Восток».

Материалы по теме:
«Боевая фарма» Какие препараты продают бойцам СВО под видом бустеров и чем они опасны?
«Боевая фарма»Какие препараты продают бойцам СВО под видом бустеров и чем они опасны?
21 июля 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«За один день отдаешь ползарплаты» Сколько стоит жизнь солдат на СВО и на что они тратят свои деньги?
«За один день отдаешь ползарплаты»Сколько стоит жизнь солдат на СВО и на что они тратят свои деньги?
19 июня 2025

Ранее военный эксперт Алексей Живов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что ключевой задачей российских войск в зоне СВО в данный момент является взятие под контроль Красноармейска (украинское название — Покровск). По его мнению, это сильно ударит по позициям ВСУ в Донбассе и позволит прервать логистику украинских войск в регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским после встречи с Путиным

    Во Франции назвали встречу Путина и Трампа исторической

    В двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты

    Раскрыты подробности экстренной встречи послов ЕС

    В России понадеялись на скорое завершение СВО

    В России ответили на сообщения о достижении воздушного перемирия на Украине

    Российские войска заняли населенный пункт в Днепропетровской области

    Мошенники начали подменять контакты в телефонной книге жертв

    Армия России заняла населенный пункт под Донецком

    ChatGPT дал неожиданную расшифровку записей Путина с саммита на Аляске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости