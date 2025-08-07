Названы ключевые участки продвижения ВС России в зоне СВО

Военный эксперт Живов: Взятие Красноармейска сильно ударит по позициям ВСУ

Взятие Красноармейска (украинское название — Покровск) и Мирнограда — ключевая задача для Вооруженных сил России (ВС РФ) в зоне специальной военной операции (СВО) на текущий момент, считает военный эксперт Алексей Живов. В разговоре с «Лентой.ру» он пояснил, что это позволит прервать логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе.

«Для нас действительно важна сейчас та боевая работа, которую ведет ВС РФ на Покровском направлении. Взятие города Покровск сильно ударит по позициям ВСУ на Донбассе и позволит нам прервать логистику противника в данном регионе и сконцентрировать силы либо в сторону Запорожья, либо в сторону севера ДНР, нанести удар с фланга», — сказал Живов.

Поэтому Покровск является на данном этапе ключевым направлением, добавил он. Также важной точкой является город Мирноград в соседней с Покровском агломерации.

«Штурм именно этой агломерации для нас наиболее важен в текущем контексте», — подчеркнул эксперт.

По оценке депутата Верховной Рады Украины Руслана Горбенко, ВСУ оказались в катастрофическом положении под Красноармейском в Донецкой народной республике (ДНР). Город оказывается в «полуокружении», наблюдаются проблемы с логистикой. Говоря о проблемах с логистикой, Горбенко отметил, что сейчас солдатам ВСУ тяжело переходить с позиции на позицию. При этом с такой проблемой сталкиваются не только пехотинцы, но и операторы дронов.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили под Красноармейск элитные подразделения БПЛА для сдерживания российских войск.

