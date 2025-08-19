Россиян предупредили об усилении магнитных бурь на Земле

ИКИ РАН: Магнитные бури на Земле могут усилиться до красного уровня

Магнитные бури на Земле могут усилиться в ближайшие сутки — мощность геомагнитных возмущений рискует увеличиться до желтого и красного уровней. Об этом предупреждает россиян Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

Сейчас индекс геомагнитной активности держится в спокойной зоне, однако вряд ли сможет долго сопротивляться, рассказали ученые. По прогнозам специалистов, в течение суток индекс достигнет желтой и красной — более сильных — зон.

«Прогноз на умеренную мощность ожидающихся бурь сохраняется, равно как остается в силе заявленная ранее продолжительность в 1-2 суток», — уточнили в ИКИ РАН.

До этого стало известно, что на Солнце произошла мощная вспышка уровня М. Ее зафиксировали утром во вторник, 19 августа. За ней должны последовать магнитные бури.