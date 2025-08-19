Экономика
06:25, 19 августа 2025Экономика

Россиянам рассказали о повышении окладов этой осенью

Говырин: Оклады некоторых категорий бюджетников повысятся в РФ с 1 октября
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

С 1 октября на 7,6 процента увеличатся оклады части работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Об этом изданию ТАСС рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Парламентарий сообщил, что правительство приняло распоряжение от 1 августа 2025 года, согласно которому с начала октября на 7,6 процента возрастут оклады работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Уточняется, что речь идет о сотрудниках, работающих в организациях, которые находятся в ведении федеральных органов исполнительной власти.

«Повышение затронет, в частности, персонал в сфере здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, научных и архивных учреждений», — отметил депутат.

Кроме того, повышение коснется гражданского персонала, проходящего службу в воинских частях и иных структурах, где предполагается военная или приравненная к ней служба. Конкретно в этом случае обозначен индекс роста в 7,6 процента от текущего должностного оклада. В расчет не берутся стимулирующие и компенсационные выплаты, пояснил Говырин.

Он также уточнил, что с формальной точки зрения повышение заработной платы направлено на компенсацию инфляционных потерь, которые зафиксированы в нынешнем году. Индексация не затронет работников региональных и муниципальных учреждений. Зарплата этой категории бюджетников увеличивается по решению соответствующего субъекта РФ или органа местного самоуправления.

Ранее юрист Татьяна Голубева сообщила, что зарплаты бюджетников до 1 октября 2025 года вырастут на 13,2 процента. Это коснется врачей, педагогов, работников соцслужб, МЧС и других социальных организаций.

