Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:48, 19 августа 2025Силовые структуры

Россиянин продемонстрировал расправу над знакомой на видео

В Омске суд приговорил мужчину за убийство и изнасилование знакомой в 2003 году
Варвара Митина (редактор)

В Омске суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима 60-летнего мужчину, который изнасиловал знакомую и расправился с ней 22 года назад. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Во время следственного эксперимента мужчина показал, как совершал преступление. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в ведомстве. На них видно, как осужденный с манекеном в руках стоит в окружении правоохранителей в квартире. Он рассказал, что сначала начал целовать девушку, а она стала сопротивляться. Тогда злоумышленник толкнул ее на матрас, взял за шею и изнасиловал, а после задушил. Во время эксперимента следователи задают уточняющие вопросы, а осужденный подробно на них отвечает.

17 сентября 2003 года в квартире на улице Горячева нашли 28-летнюю женщину с признаками удушения. Тогда преступление раскрыть не удалось. Позднее подозрение пало на знакомого подруги, с которой проживала потерпевшая.

В результате следователи выяснили, что 15 сентября 2003 года осужденный пришел в гости к своей знакомой, но ее дома не было. Тогда он стал приставать к ее соседке. Девушка отказалась, но осужденный стал к ней приставать, изнасиловал, а потом расправился, чтобы скрыть преступление. После он сразу выехал на вахту в другой регион, а затем в Крым.

Осужденный был задержан в Крыму в январе 2025 года.

Ранее в Забайкальском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Могочинского округа, который изнасиловал 16-летнюю девушку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп позвонил Путину. Он на 40 минут прервал встречу с Зеленским и европейскими лидерами

    Киевских «мажорчиков» захотели отправить на фронт

    В России резко выросло число нелегальных работников

    В российском городе мигрант три месяца насиловал сына земляка

    Медведев указал на один итог встречи Трампа, Зеленского и лидеров стран ЕС

    Ветеринар назвал пять слишком сложных в содержании пород собак

    Моника Беллуччи опубликовала фото в купальнике

    Россиянка взошла на горный пик в Киргизии, сломала ногу и оказалась в ловушке без еды

    В США раскрыли возможный рычаг давления на Украину для заключения мира

    Российских студентов решили проверить на принятие ими традиционных ценностей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости