08:34, 19 августа 2025Силовые структуры

Девочка-подросток стала жертвой изнасилования в российском селе

В Забайкальском крае пройдет суд над местным жителем за изнасилование подростка
Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Забайкальском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Могочинского округа, который изнасиловал 16-летнюю девушку. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Молодой мужчина проходит обвиняемым по статье 131 УК РФ («Изнасилование») и находится под стражей. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

По версии следствия, в ночь на 25 июня в одном из сел Могочинского муниципального округа обвиняемый выпил и изнасиловал 16-летнюю девушку. Через несколько дней потерпевшая рассказала об этом своей знакомой, которая и обратилась в правоохранительные органы.

Ранее Черновский районный суд Читы приговорил пятерых мигрантов на срок от 9 до 14 лет за групповое изнасилование 15-летней школьницей.

