Силовые структуры
09:38, 19 августа 2025Силовые структуры

Российская пенсионерка решила заживо сжечь многодетную семью в доме

В Марий Эл пенсионерке дали 15 лет за поджог дома с детьми и убийство ребенка
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Марий Эл суд приговорил пенсионерку к 15 годам лишения свободы за поджог дома многодетной семьи. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Женщина признана виновной по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»), части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом») и части 2 статьи 167 УК РФ («Уничтожение имущества путем поджога»). Она будет отбывать наказание в колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года.

Как установил суд, все произошло 9 октября 2024 года в поселке Морки. Там фигурантка находилась в гостях у местной жительницы — матери четверых несовершеннолетних детей. Осужденная, будучи в нетрезвом состоянии, приревновала хозяйку дома к своему сожителю. Она дождалась, когда все в доме уснут и подожгла одеяло, а потом ушла к себе. В результате оставшийся там ее сожитель, хозяйка дома и трое ее детей успели выйти из горящего дома, однако двухлетний ребенок не выжил из-за острого отравления угарным газом. В итоге пожар полностью уничтожил дом многодетной семьи. Им причинен ущерб в размере более 190 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Перми суд приговорил к 18 годам колонии особого режима 57-летнего местного жителя, который сжег пенсионера из-за квартиры шесть лет назад.

