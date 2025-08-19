Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:15, 19 августа 2025Наука и техника

Российский Т-72Б3М выдержал попадания десятков дронов

«УВЗ»: Российский Т-72Б3М выдержал попадания 24 дронов в зоне СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «УралВагонЗавод - УВЗ»

Модернизированный танк Т-72Б3М Вооруженных сил России выдержал десятки попаданий дронов в зоне СВО. О живучести машины рассказал концерн «Уралвагонзавод» («УВЗ») в Telegram.

Концерн обратил внимание на ролик 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, демонстрирующий выполнение задачи экипажем Т-72. Танк прокладывал проход в минном поле тралом, отвлекал противника и вел огонь по вражеским позициям в районе Малой Токмачки в Запорожской области.

Противник безуспешно пытался поразить российскую машину ударами FPV-дронов. «Танк выдержал 24 (!) попадания дронов и не потерял боеспособность. И даже, несмотря на подрыв на мине, Т-72Б3М выполнил задачу по уничтожению укреплений противника и поддержке штурма», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023
Танк Т-90: производство и боевое применение. В чем его превосходство над западными танками
Танк Т-90: производство и боевое применение.В чем его превосходство над западными танками
15 января 2025

Защищенность модернизированного Т-72Б3М обеспечивает комбинированная броня и динамическая защита. Также танки комплектуют антидроновыми козырьками и средствами радиоэлектронной борьбы.

В марте стало известно, что Т-72Б3М получили блоки современной динамической защиты «Реликт», которыми прикрыли лобовую часть корпуса. Ранее модуль с такой защитой устанавливали только на Т-90М, Т-80БВМ и боевые машины поддержки танков (БМПТ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пообещал Украине много земли

    Трамп высказался об отношениях Путина и Зеленского

    В МИД России рассказали о сбывшемся предсказании Зеленского

    Российский Т-72Б3М выдержал попадания десятков дронов

    Жители европейской страны увеличили вложения в оборону в десять раз

    В Петербурге для не сдавших тест по русскому детей мигрантов открыли возможность для жалоб

    Опасность заполонивших Подмосковье ядовитых пауков оценили

    Сергей Дроботенко показал новое фото 81-летней Регины Дубовицкой

    Мировой рынок кофе отреагировал на заморозки в Бразилии

    Нюша рассказала о подарке бывшего мужа на день рождения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости