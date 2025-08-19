Российский Т-72Б3М выдержал попадания десятков дронов

«УВЗ»: Российский Т-72Б3М выдержал попадания 24 дронов в зоне СВО

Модернизированный танк Т-72Б3М Вооруженных сил России выдержал десятки попаданий дронов в зоне СВО. О живучести машины рассказал концерн «Уралвагонзавод» («УВЗ») в Telegram.

Концерн обратил внимание на ролик 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, демонстрирующий выполнение задачи экипажем Т-72. Танк прокладывал проход в минном поле тралом, отвлекал противника и вел огонь по вражеским позициям в районе Малой Токмачки в Запорожской области.

Противник безуспешно пытался поразить российскую машину ударами FPV-дронов. «Танк выдержал 24 (!) попадания дронов и не потерял боеспособность. И даже, несмотря на подрыв на мине, Т-72Б3М выполнил задачу по уничтожению укреплений противника и поддержке штурма», — говорится в сообщении.

Защищенность модернизированного Т-72Б3М обеспечивает комбинированная броня и динамическая защита. Также танки комплектуют антидроновыми козырьками и средствами радиоэлектронной борьбы.

В марте стало известно, что Т-72Б3М получили блоки современной динамической защиты «Реликт», которыми прикрыли лобовую часть корпуса. Ранее модуль с такой защитой устанавливали только на Т-90М, Т-80БВМ и боевые машины поддержки танков (БМПТ).