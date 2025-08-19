Сенатор рассказал о трудностях российско-китайского бизнеса

Сенатор Ворона: Бизнес РФ и Китая волнуют трудности с логистикой и кадрами

К числу проблем, волнующих бизнес РФ и Китая при разработке новых совместных проектов, относятся сейчас логистические и кадровые. Об этом заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона рассказал ТАСС.

Сенатор уточнил, что ведущаяся перестройка логистических маршрутов занимает время и вопросами, связанными с ней, Москве предстоит заниматься ближайшие пять лет вместе с Пекином и Астаной. «Уже сегодня открываются новые маршруты через Казахстан, новые пункты пропуска, увеличивается пропускная способность через Казахстан практически в два раза», — подчеркнул он.

Говоря же о кадровых трудностях, Ворона напомнил, что вузы уже несколько лет готовят студентов к выпуску с компетенциями в области экономики Востока.

После двух рекордных лет в 2025-м объем российско-китайской торговли пока что снижается, теряя по итогам января-июля 8,1 процента.

Как отмечал на сессии ЦИПР-2025, посвященной российско-китайскому бизнес-диалогу, главы b2b-платформы цифровой торговли «Кифа» Сунь Тяньшу, хотя структуры экономики двух стран хорошо дополняют друг друга, цифровизация на их товарооборот пока особо не повлияла — все осталось примерно как 10 лет назад и предприниматели по-прежнему занимаются трансграничной торговлей, словно ловя такси рукой на улице, а не заказывая его через приложение, как давно принято делать.