Сообщение о групповом изнасиловании белоруски российскими военными оказалось фейком

Сообщение об изнасиловании белоруски российскими военными оказалось фейком

Портал «Новости Минска» 14 августа опубликовал заметку, в которой утверждалось, что российские военнослужащие якобы подозреваются в групповом изнасиловании женщины в Белоруссии на фоне подготовки к учениям «Запад-2025». Однако данная информация оказалась фейком.

В качестве подтверждения изложенных сведений к посту была прикреплена ориентировка, в которой изложены приметы двух подозреваемых в совершении преступления в Минске. Также составлены их фотороботы.

Однако в действительности нет ни одного официального достоверного ресурса, подтверждающего, что описанная ситуация реально произошла. Сайт же, на котором была опубликована новость, представляет собой неизвестный зарубежный ресурс. Кроме того, одно из изображений из ориентировки, расположенное слева, было взято из коллажа на портале в открытом доступе — соответственно, оно не является реальным изображением преступника.

Также в опубликованной ориентировке присутствуют фактические ошибки. К примеру, начальником УВД Минского облисполкома является не Иванов И.И., как указано на скрине, а Любимов Андрей Юрьевич. Более того, приведенный в документе номер телефона не имеет отношения к белорусским органам МВД — все достоверные контактные данные указаны на официальном сайте ведомства.

Наконец, данное сообщение было официально опровергнуто МВД Белоруссии. «МВД Беларуси официально заявляет: указанная информация не соответствует действительности! В настоящее время сотрудниками ГУБОПиК МВД проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства для установления лиц, распространивших фейковые сведения», — сказано в сообщении ведомства.

Аналогичные сведения представил белорусский проект «Народный Антифейк», позиционирующий себя как «канал информационной гигиены» и занимающийся разоблачением недостоверных сведений. Также разбор-опровержение опубликовал крупный новостной белорусский портал NEWS.BY.

Стоит отметить, что российско-белорусские учения «Запад-2025» смогут освещать в том числе иностранные журналисты, об этом официально сообщала пресс-служба минобороны республики. Маневры пройдут с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии. Темой учений станет применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. Военнослужащие Белоруссии и России планируют отработать в том числе отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами противника.

Утверждения о групповом изнасиловании белоруски российскими военными распространились исключительно в украинских источниках. Опровержение данных сведений разместили некоторые издания, в их числе оказался портал «Комсомольской правды» и Sputnik.By.

В сети распространились сообщения о групповом изнасиловании минчанки российскими военнослужащими на фоне подготовки к учениям «Запад-2025». Данная информация оказалась фейком — ее официально опровергло МВД республики.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».