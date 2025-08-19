На Волыни сотрудники ТЦК и полиции обстреляли пенсионерок и забрали инвалида

На Волыни сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) и полиции забрали инвалида, после чего обстреляли пенсионерок. Об этом сообщил местный телеканал «Аверс».

По словам местной жительницы, военкомы забрали ехавшего на велосипеде инвалида. Пенсионерки, ставшие свидетелями произошедшего, принялись бросать камни в транспортное средство.

После этого из машины выскочил один из военкомов и несколько раз выстрелил в сторону пенсионерок. Одна женщина получила ранения.

Ранее сообщалось, что жители Украины начали вести активную борьбу против ТЦК. Они передают данные о местоположении центров российским военнослужащим, чем помогают их уничтожать. Как пояснил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, украинцы понимают, что ТЦК несут зло, равно как и власти республики, на которых лежит вина за конфликт.