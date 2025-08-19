Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:13, 19 августа 2025Бывший СССР

Сотрудники ТЦК обстреляли пенсионерок и забрали инвалида

На Волыни сотрудники ТЦК и полиции обстреляли пенсионерок и забрали инвалида
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

На Волыни сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) и полиции забрали инвалида, после чего обстреляли пенсионерок. Об этом сообщил местный телеканал «Аверс».

По словам местной жительницы, военкомы забрали ехавшего на велосипеде инвалида. Пенсионерки, ставшие свидетелями произошедшего, принялись бросать камни в транспортное средство.

После этого из машины выскочил один из военкомов и несколько раз выстрелил в сторону пенсионерок. Одна женщина получила ранения.

Ранее сообщалось, что жители Украины начали вести активную борьбу против ТЦК. Они передают данные о местоположении центров российским военнослужащим, чем помогают их уничтожать. Как пояснил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, украинцы понимают, что ТЦК несут зло, равно как и власти республики, на которых лежит вина за конфликт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме рассказали об одном обещании Путина

    Трамп позвонил Орбану после просьбы лидеров ЕС повлиять на него

    В Швейцарии оценили вероятность встречи Путина и Зеленского в Женеве

    Сотрудники ТЦК обстреляли пенсионерок и забрали инвалида

    В Белом доме ответили на вопрос о мире на Украине после ухода Трампа

    Бригада ВСУ в Сумской области исчерпала свои возможности

    В США озвучили три варианта гарантий безопасности для Украины

    Чемпион мира рассказал о зарплате в сборной России

    92-летняя актриса снялась в купальнике

    Политолог раскрыл отношение Трампа к делегации из ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости