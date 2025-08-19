Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:06, 19 августа 2025Мир

США создали комиссию с Украиной и ЕС ради одной цели

Axios: США, Украина и ЕС создали комиссию для выработки гарантий безопасности
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

США, Украина и страны Европейского союза (ЕС) создали комиссию, которая будет заниматься выработкой предложений по гарантиям безопасности для Киева. Об этом сообщает Axios.

«Высокопоставленные чиновники из США, Украины и ряда европейских стран, как ожидается, в ближайшие дни будут работать над детальным предложением по гарантиям безопасности», — утверждается в публикации.

По данным собеседников издания, главой комиссии станет госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что ЕС хочет предоставить Украине гарантии, похожие на пятую статью Североатлантического договора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме рассказали об одном обещании Путина

    Политолог раскрыл отношение Трампа к делегации из ЕС

    В Белом доме рассказали о подготовке встречи Путина и Зеленского

    Оценена готовность Британии направить военных на Украину

    В Китае рассказали о трогательном поступке Путина во время поездки на Аляску

    Российского физика-ядерщика задержали в Монголии

    В Белом доме заявили о планах обсудить гарантии безопасности для Украины с Россией

    США создали комиссию с Украиной и ЕС ради одной цели

    Клуб НХЛ выведет из обращения номер российского хоккеиста

    Барби-лобстеров и 40 других новых видов впервые обнаружили в глубоководном каньоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости