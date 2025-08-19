США создали комиссию с Украиной и ЕС ради одной цели

Axios: США, Украина и ЕС создали комиссию для выработки гарантий безопасности

США, Украина и страны Европейского союза (ЕС) создали комиссию, которая будет заниматься выработкой предложений по гарантиям безопасности для Киева. Об этом сообщает Axios.

«Высокопоставленные чиновники из США, Украины и ряда европейских стран, как ожидается, в ближайшие дни будут работать над детальным предложением по гарантиям безопасности», — утверждается в публикации.

По данным собеседников издания, главой комиссии станет госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что ЕС хочет предоставить Украине гарантии, похожие на пятую статью Североатлантического договора.