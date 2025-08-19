Стало известно об условии Путина для встречи с Зеленским

Politico: Путин отверг участие Трампа в будущей встрече с Зеленским

Президент России Владимир Путин отверг участие своего американского коллеги Дональда Трампа в будущей встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

«Когда Трамп позвонил Путину и предложил свое присутствие на встрече Зеленского с российским лидером, Путин ответил: "Вам не обязательно приезжать. Я хочу встретиться с ним один на один". Команда Трампа начала работать над этим», — приводит издание слова источника.

По словам неназванного чиновника, Трамп поручил заниматься этим вопросом своему спецпредставителю Стиву Уиткоффу.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп в телефонном разговоре с Путиным заявил о необходимости его личной встречи с Зеленским для обсуждения территориального вопроса.