Стало известно о новой встрече Трампа с лидерами ЕС

Euractiv: Виртуальная встреча Трампа с лидерами ЕС состоится на неделе

Виртуальная встреча лидеров стран Европейского союза (ЕС) и президента США Дональда Трампа может состояться уже 19 августа или позднее на этой неделе. Об этом сообщает издание Euractiv.

«Еще одна виртуальная встреча европейцев с Трампом может состояться уже во вторник или позднее на этой неделе», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что европейские лидеры, как ожидается, во вторник в 14:00 по московскому времени проведут онлайн-совещание, чтобы обсудить дальнейшие шаги по обеспечению гарантий безопасности для Украины. При этом несколько европейских чиновников допускают проведение серии дополнительных встреч в ближайшие дни — как между странами «коалиции желающих», так и на уровне советников по нацбезопасности.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и входящие в ЕС страны из «коалиции желающих», немедленно начнут работу над предоставлением Украине гарантий безопасности.