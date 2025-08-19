Экономика
14:25, 19 августа 2025Экономика

Торговля России и Китая в одной сфере заметно выросла

Минсельхоз РФ: Товарооборот сельхозпродукции России и Китая вырос на 13 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

По итогам первой половины 2025 года товарооборот России и Китая в сельскохозяйственной сфере увеличился на 13 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. О заметном росте двусторонней торговли в этом секторе заявил замглавы департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза РФ Залина Айба. Ее слова приводит ТАСС.

Речь идет о торговле сельхозпродукцией и продовольствием, пояснила Айба. Экспорт подобного рода товаров из России в Китай за отчетный период увеличился почти на 8 процентов в годовом выражении. Поставки в азиатскую страну стабильно растут, отметила замглавы департамента ведомства.

Главными драйверами положительной динамики выступают поставки рапсового масла, мороженой рыбы, свинины и пищевых субпродуктов свиней, добавила она. Увеличение поставок этих видов продукции в Китай обеспечило прирост доходов более чем в 400 миллионов долларов, резюмировала Айба.

К числу самых востребованных в Китае категорий товаров из РФ глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина,
в свою очередь, отнесла молочную продукцию и шоколад. Их поставки в КНР растут продолжительное время, подобная динамика, ожидает эксперт, сохранится и в обозримом будущем. В среднесрочной перспективе Никишина также не исключила увеличения отгрузок мясной продукции в КНР на фоне открытия местного агрорынка для российских сельхозпроизводителей.

