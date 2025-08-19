Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:40, 18 августа 2025Мир

Трамп рассказал об оплате американского оружия для Украины

Трамп: За вооружение США для Украины будет платить НАТО
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: U.S. Air Force / Mauricio Campino / Handout via Reuters

Расходы за американское вооружение, поставляемое на Украину, понесет за собой Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сказал президент Соединенных штатов Америки (США) Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

По словам главы США, Вашингтон поставляет лучшее оборудование в мире, продавая технику альянсу.

Мы продаем технику НАТО, а НАТО — что делает? Я не знаю, какая у вас договоренность. Но я знаю, что они хотят, чтобы у вас была эта техника

Дональд Трамппрезидент США

Между тем, Зеленский выразил благодарность США за возможность покупать американское оружие. Кроме того, он поблагодарил европейские страны за то, что они платят за это через программу НАТО.

Встреча американского и украинского лидеров началась вечером в понедельник, 18 августа. После того, как официальная часть с Зеленским закончится, Трамп примет у себя европейских лидеров. Затем он намерен связаться с президентом России Владимиром Путиным по телефону.

Ранее на Украине сообщили о переговорах Трампа и Зеленского за закрытыми дверями. Их результаты будут озвучены дополнительно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я люблю всех. И русских». Трамп вновь принял Зеленского в Белом доме. Нового скандала пока не случилось

    В США остались недовольны одним действием Зеленского

    Роднина объяснила ностальгию россиян по СССР

    Трамп и Зеленский отправились на встречу с европейскими лидерами

    В США понадеялись на реалистичную дискуссию с Зеленским о территориях

    Трамп рассказал об оплате американского оружия для Украины

    Трамп рассказал о реакции Путина на письмо Мелании

    В США сравнили две встречи Зеленского и Трампа

    На Украине сообщили о переговорах Трампа и Зеленского за закрытыми дверями

    Зеленский высмеял пристыдившего его за внешний вид журналиста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости