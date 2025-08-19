Трамп рассказал об оплате американского оружия для Украины

Трамп: За вооружение США для Украины будет платить НАТО

Расходы за американское вооружение, поставляемое на Украину, понесет за собой Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сказал президент Соединенных штатов Америки (США) Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

По словам главы США, Вашингтон поставляет лучшее оборудование в мире, продавая технику альянсу.

Мы продаем технику НАТО, а НАТО — что делает? Я не знаю, какая у вас договоренность. Но я знаю, что они хотят, чтобы у вас была эта техника Дональд Трамп президент США

Между тем, Зеленский выразил благодарность США за возможность покупать американское оружие. Кроме того, он поблагодарил европейские страны за то, что они платят за это через программу НАТО.

Встреча американского и украинского лидеров началась вечером в понедельник, 18 августа. После того, как официальная часть с Зеленским закончится, Трамп примет у себя европейских лидеров. Затем он намерен связаться с президентом России Владимиром Путиным по телефону.

Ранее на Украине сообщили о переговорах Трампа и Зеленского за закрытыми дверями. Их результаты будут озвучены дополнительно.