На Украине сообщили о переговорах Трампа и Зеленского за закрытыми дверями

УНИАН: Зеленский и Трамп продолжили переговоры за закрытыми дверями

Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп продолжили общение за закрытыми дверями. Об этом сообщает украинское издание УНИАН.

Как подчеркивается в публикации, начался «самый интересный» этап переговоров двух лидеров, результаты которых станут известны позже.

Белый дом не объявлял о продолжении встречи Трампа и Зеленского в закрытом формате.

Переговоры американского и украинского президентов начались в 20:15 по московскому времени. Они продлились около 25 минут. После завершения беседы с Зеленским Трамп примет в Белом доме лидеров стран Европы.