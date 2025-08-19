Ценности
Трамп сделал Зеленскому комплимент

Трамп заявил, что Зеленский прекрасно выглядит в костюме на встрече в Белом доме
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп сделал комплимент украинскому коллеге Владимиру Зеленскому за выбор костюма на встречу в Белом доме. На это обратил внимание телеканал CNN.

Во время общения с прессой американский журналист заметил, что Зеленский «выглядит великолепно» в официальном костюме. В этот момент Трамп согласился с репортером. «Я сказал то же самое», — заявил он. Американский лидер также добавил, что комплимент сделал тот же самый журналист, который раскритиковал внешний вид Зеленского в феврале этого года.

Ранее Зеленский проигнорировал дресс-код, пообщавшись в базовой футболке со спецпосланником президента США Китом Келлогом в отеле Hay-Adams в Вашингтоне — через дорогу от Белого дома.

