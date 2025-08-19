Трамп высказался о возвращении Крыма Украине

Трамп заявил, что возвращение Крыма Украине невозможно

Возвращение Крыма Украине, как и ее членство в НАТО, невозможно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Обе эти вещи невозможны», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее Трамп заявил, что США не собираются отправлять американские войска на Украину. При этом американский лидер упомянул интерес Франции и Германии к возможному размещению собственных воинских контингентов на ее территории.

Глава Белого дома также высказался о гарантиях безопасности для Киева, отметив, что США будут готовы помочь европейским странам в формировании механизмов, альтернативных членству Украины в НАТО.