Тревел-блогер побывал в Голландии и раскрыл стоимость базовых продуктов

Зарина Дзагоева
Фото: Sirozy / Shutterstock / Fotodom

Голландский тревел-блогер, переехавший в Россию, побывал на родине и раскрыл стоимость базовых продуктов там. Об этом он рассказал в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, он выбрал сеть супермаркетов Lidl, который он сравнил по ценам с российской «Пятерочкой». Все ценники он перевел в рубли.

Так, светло-коричневый хлеб с отрубями стоит 92 рубля, белый хлеб — 93 рубля, хлеб с семечками — 158 рублей, литр молока — 92 рубля, литр обезжиренного йогурта — 111 рублей, 980 граммов молодого сыра Гауда — 688 рублей, 400 граммов выдержанного сыра — 410 рублей, 500 граммов коровьего фарша — 336 рублей, 5 килограмм картофеля — 313 рублей, килограмм бананов — 139 рублей.

Ранее этот же тревел-блогер описал поездку на Ямал фразой «сложно представить, что люди там могут жить». Иностранца удивила суровая местная природа.

